Redes municipais de Rio Grande, São José do Norte e São Lourenço do Sul têm aulas suspensas até quarta-feira

As aulas da rede municipal de Rio Grande foram suspensas na noite desta terça-feira (9) e não ocorrerão ao longo de toda a quarta-feira (10). A decisão foi anunciada pela prefeitura no início da tarde, após reunião com a Defesa Civil e o Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex) da Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

— Estamos reorganizando o calendário escolar para incluir o dia de amanhã que foi suspenso. O calendário da EJA, que é à noite, também será reorganizado — afirma Cleuza Dias, secretária de Educação de Rio Grande.

Em São José do Norte, as aulas da zona rural foram canceladas até a manhã de quarta-feira (10). As linhas do transporte escolar que atendem a rede estadual da zona rural também estão suspensas pelo mesmo período.

A Prefeitura de São Lourenço do Sul também confirmou a suspensão das aulas em razão da chuva até a quarta-feira.

A rede municipal de Pelotas já havia informado o cancelamento das atividades na noite da última segunda-feira (8). As escolas permanecerão sem atividades nesta quarta-feira (10), devido à previsão de chuva intensa, ventos fortes e a possível formação de um ciclone extratropical na região.

O IFSul Campus Pelotas também cancelou atividades acadêmicas e administrativas no mesmo período.

Em São Lourenço do Sul, as atividades presenciais da rede municipal estão suspensas ao longo de toda quarta-feira. Em nota, a prefeitura afirma que a decisão é preventiva.

Em Jaguarão, as aulas foram suspensas nesta terça-feira (9), mas a prefeitura ainda não confirmou se a suspensão se estenderá para quarta-feira (10).

Aulas do ensino superior

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) irá suspender as atividades acadêmicas e administrativas na parte da noite desta terça-feira (09) e na manhã desta quarta-feira (10),

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) publicou uma portaria suspendendo as atividades acadêmicas e administrativas em todos os campi da instituição durante toda a quarta-feira (10).

Inmet eleva para vermelho o alerta de vento forte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta de cor laranja, de perigo, para o risco em torno de tempestade. O comunicado, válido até as 10h de quarta-feira, abrange toda a porção leste gaúcha, além da Região Central, do Sul e da Campanha.