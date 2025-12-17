Geral

Patrimônio de Pelotas
Notícia

"Queremos transformar o Guarany no teatro mais moderno do RS"; Sesc oferece R$ 25 milhões por prédio histórico

Maioria dos herdeiros aceita proposta para venda do imóvel, mas divergência entre familiares trava negócio e abre disputa judicial

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

Douglas Dutra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS