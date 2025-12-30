Queimaduras por águas-vivas disparam no litoral sul do RS

Guarda-vidas sinalizam presença de águas-vivas com bandeira roxa; banho seguro exige atenção às orientações do Corpo de Bombeiros. Joanna Manhago/Grupo RBS

O número de queimaduras causadas por águas-vivas na Praia do Cassino, em Rio Grande, já é 20 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Desde o início da temporada de verão, em 20 de dezembro, já foram contabilizados 4.088 atendimentos por esse tipo de acidente.

No ano passado, entre os dias 21 e 30 de dezembro, haviam sido registrados 197 casos. Somente na segunda-feira (29), os guarda-vidas atenderam 889 pessoas com queimaduras provocadas pelos animais. Em toda a temporada de 2025, foram registradas 11.400 ocorrências.

De acordo com pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), o Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro com maior número de acidentes envolvendo águas-vivas.

Segundo o professor Renato Nagata, do Instituto de Oceanografia, há um padrão sazonal já conhecido, que costuma se intensificar durante o auge do verão.

— Existe um período de maior ocorrência de águas-vivas, especialmente entre a segunda quinzena de janeiro e meados de fevereiro, quando há picos de acidentes concentrados em poucos dias. Isso está relacionado à sazonalidade dessas espécies, que chegam às praias justamente durante o verão — explica.

Neste ano, no entanto, o aumento expressivo dos casos ocorreu mais cedo do que o habitual, ainda no início da temporada.

— Em 2024, os picos aconteceram mais para o fim de janeiro e fevereiro. Em 2025, a ocorrência se adiantou. Na natureza, esses ciclos não são exatos, mas alguns fatores ajudam a prever quando eles podem acontecer — afirma Nagata.

Bandeira roxa indica infestação de águas-vivas no mar. Joanna Manhago/Grupo RBS

Entre esses fatores estão alta temperatura da água, baixa ondulação e maior estabilidade do mar, condições observadas nos últimos dias no Cassino.

— Períodos com pouca ondulação, água mais parada e temperaturas elevadas favorecem a concentração de águas-vivas próximo à costa, aumentando o risco de acidentes — detalha Nagata.

O professor também aponta que a vazante da Lagoa dos Patos pode contribuir para o aumento dos registros.

— Em situações de vazante, as águas-vivas podem se acumular dentro da lagoa e depois serem levadas para a Praia do Cassino. A menor salinidade, combinada com baixa ondulação e água quente, cria condições ideais para a maior ocorrência desses animais — explica.

As espécies mais comuns envolvidas nos acidentes são, principalmente, a Olindias sambaquiensis. Já a caravela-portuguesa, considerada mais venenosa, não teve registro significativo neste ano.

— Tivemos apenas alguns indivíduos isolados de caravela-portuguesa. Em anos de infestação, o banho se torna muito mais perigoso, porque é um animal que vem de alto-mar e pode ser empurrado para a costa por ventos específicos — afirma.

Orientações em caso de queimadura

O Corpo de Bombeiros orienta que, em caso de contato com águas-vivas, a pessoa não deve esfregar a área atingida nem utilizar água doce, álcool ou urina, prática considerada um mito. A recomendação é lavar o local com água do mar e procurar atendimento nos postos de guarda-vidas, onde é aplicado vinagre para ajudar a neutralizar o veneno.

Em situações de dor intensa, mal-estar ou reações mais graves, a orientação é buscar atendimento médico.

Em dias de infestação, os guarda-vidas utilizam a bandeira roxa nas guaritas, que indica presença abundante de águas-vivas, em conjunto com as bandeiras que sinalizam as condições de banho.

Casos registrados na Zona Sul (até 29 de dezembro)