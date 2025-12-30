Geral

Alerta
Notícia

Queimaduras por águas-vivas disparam no litoral sul do RS

Praia do Cassino concentra 4.088 atendimentos desde 20 de dezembro, 20 vezes mais que no mesmo período do ano passado; pesquisadores da Furg apontam fatores sazonais e oceanográficos

Joanna Manhago

Thaina Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS