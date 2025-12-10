Queda de árvore atinge carro e deixa motociclista ferido em avenida de Pelotas

Bombeiros cortaram a árvore para liberar o trânsito. Ígor Islabão / Grupo RBS

Uma árvore caiu sobre um automóvel e deixou um motociclista ferido na Avenida Bento Gonçalves, na esquina com a Rua Marechal Deodoro, em Pelotas, por volta das 12h30min desta quarta-feira (10).

De acordo o agente de fiscalização de Trânsito Vinicius Ney, que realizava intervenção de fluxo na via no momento do ocorrido, a árvore atingiu o lado esquerdo da pista de rolamento.

Segundo ele, um motociclista sofreu escoriações na mão esquerda e uma fratura em um dedo. O motociclista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o condutor do carro atingido saiu ileso. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e atuou no corte da árvore.

