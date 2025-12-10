Geral

Queda de árvore atinge carro e deixa motociclista ferido em avenida de Pelotas

Acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Bento Gonçalves com a Marechal Deodoro no início da tarde desta quarta-feira; motociclista fraturou um dedo

Igor Islabão

