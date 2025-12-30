Quatro atletas de Pelotas e Rio Grande estão entre as 10 melhores jogadoras de pádel do Brasil

Atletas colecionam convocações para a seleção brasileira feminina. Fabio Gomes / Divulgação / Arturo Bravo / Divulgação / BluePadel / PremierPadel / FIP / Cobrapa

A Zona Sul do Estado aparece em destaque no ranking das melhores jogadoras de pádel do Brasil, divulgado pela Confederação Brasileira de Pádel (Cobrapa). Pelotas e Rio Grande somam quatro representantes entre as dez primeiras colocadas da lista nacional.

A pelotense Raquel Piltcher ocupa a terceira posição, com 137 pontos. A atleta mora em Madri, na Espanha, há quase uma década, onde participa de competições da Federação Internacional de Pádel (FIP).

Raquel ficou cerca de dez meses afastada das quadras em razão de uma lesão no cotovelo. Ela retornou às competições em junho, mas, em outubro, acabou sendo desconvocada da seleção brasileira que disputaria o Pan-Americano, no Chile, após voltar a sentir dores.

Na sexta colocação aparece outra pelotense, Gabriela Menna Barreto, com 81 pontos. Bicampeã pan-americana com a seleção brasileira, a atleta vive em Pelotas, onde mantém um clube de pádel e beach tennis, e acumula convocações para as duas modalidades.

Considerada uma das principais promessas do pádel no Sul do país, Julia Giusti Gomes figura na sétima posição, com 66 pontos. A pelotense é a número um do ranking Sub-16 e já representa o Brasil tanto nas categorias de base quanto na equipe principal.

Única representante de Rio Grande no top-10, Francielle Gaspar soma 41 pontos e ocupa a nona colocação do ranking nacional. Atualmente, ela mora em Cachoeira do Sul, onde atua como treinadora de pádel.

Como funciona o ranking

O ranking nacional da Cobrapa é o sistema oficial que classifica atletas de pádel no Brasil com base nos resultados obtidos em competições organizadas pela entidade e por federações filiadas.

Top-10 feminino da Cobrapa