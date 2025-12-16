Professores da rede municipal de Rio Grande terão reajuste de 1,6%

Atualmente, a rede municipal de Rio Grande possui cerca de 1.500 docentes. Anselmo Cunha / Agencia RBS

A Câmara de Vereadores de Rio Grande aprovou o projeto de lei que garante reajuste de 1,6% para professores da rede municipal. O projeto, encaminhado pela prefeitura, recebeu 18 votos favoráveis e nenhum contrário.

Segundo o texto, o reajuste será sobre o vencimento básico, com vigência a partir de janeiro. Os valores retroativos referentes aos meses de janeiro a novembro deste ano serão pagos de forma acumulada neste mês de dezembro.

Na justificativa do projeto, a prefeitura de Rio Grande afirmou que a medida tem como objetivo assegurar a recomposição do percentual oficial definido pelo Governo Federal, fixado em 6,27% para 2025.

Leia Mais Câmara aprova reajuste de servidores municipais de Rio Grande

Atualmente, a rede municipal de Rio Grande possui cerca de 1.500 docentes, responsáveis por um total de 2.400 matrículas, já que um mesmo professor pode atuar em mais de uma vaga.

Impacto financeiro projetado

Conforme a estimativa apresentada pela Secretaria da Fazenda, o impacto financeiro do reajuste será de R$ 3.008.923,06 em 2025, considerando o pagamento retroativo.

Em 2026, o impacto será de R$ 3.069.570,31, enquanto no segundo ano o custo chegará a R$ 3.284.440,23.

Os dados indicam que, apenas no mês de dezembro deste ano, quando ocorre o pagamento acumulado dos retroativos, o impacto ultrapassa R$ 559,9 mil. Nos anos seguintes, o desembolso mensal médio fica em torno de R$ 224,5 mil no primeiro ano e R$ 240,3 mil no segundo.

Apesar do aumento nas despesas com pessoal, a prefeitura aponta que o município mantém capacidade financeira para absorver o reajuste. O resultado financeiro projetado para o ano é de R$ 381,6 milhões, mesmo após considerar despesas com pessoal estimadas em R$ 190,1 milhões até o fim do exercício.

Para os anos seguintes, as projeções indicam receitas de R$ 573,1 milhões no primeiro ano e R$ 594,2 milhões no segundo, frente a despesas de pessoal de R$ 203,4 milhões e R$ 217,6 milhões, respectivamente.

Para o próximo ano, a prefeitura já está com um déficit orçamentário previsto de R$118,5 milhões.

Veja como cada parlamentar votou: