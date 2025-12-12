Procon Pelotas inicia fiscalização de caixas preferenciais para clientes com sacolas retornáveis

Procon orientou 25 estabelecimentos de Pelotas para o cumprimento da lei. Stéfane Costa / RBS TV

O Procon Pelotas iniciou na quinta-feira (11) a fiscalização nos supermercados para verificar o cumprimento da Lei Estadual nº 16.216/2024, que exige caixas preferenciais para clientes com sacolas retornáveis.

A regra está em vigor desde dezembro de 2024, mas o Procon-RS só emitiu uma nota técnica com orientações às coordenadorias municipais em agosto deste ano. Em Pelotas, o Procon orientou 25 estabelecimentos em setembro. O prazo para adaptação encerrou na quarta-feira (10).

O mercado que não se adequar à norma será notificado pelo Procon. Divulgação / Procon RS

Segundo o coordenador executivo do Procon Pelotas, Cristoni Costa, todas as empresas vistoriadas estão em conformidade com as exigências legais até o momento. A expectativa é finalizar a fiscalização até o fim desta sexta-feira (12) ou na próxima segunda-feira (15).

O que diz a lei das sacolas retornáveis

A norma determina que estabelecimentos com mais de 10 caixas, sejam tradicionais ou de autoatendimento, devem destinar 10% a consumidores que utilizem sacolas retornáveis.

A preferência é válida apenas para quem conseguir acomodar todas as compras nas sacolas.

— O mercado que não se adequar será notificado. Caso não cumpra a lei, será aplicada uma multa cujo valor varia conforme o porte do estabelecimento — explica Costa.