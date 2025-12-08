Geral

Festa da fé
Procissão de louvor a orixá Oxum deve reunir quatro mil pessoas nas ruas de Rio Grande

Quatro mil fiéis são esperados para o cortejo, que chega à 26ª edição e celebra a devoção a Oxum pelo centro da cidade

Laura Cosme

