Procissão de louvor a orixá Oxum deve reunir quatro mil pessoas nas ruas de Rio Grande

Cerca de quatro mil pessoas são esperadas nas ruas do centro de Rio Grande nesta segunda-feira (8) para acompanhar a tradicional procissão de louvor à orixá Oxum.
O ato religioso, que integra o calendário cultural do município e chega à sua 26ª edição, reúne comunidades de matriz africana, lideranças religiosas e simpatizantes em uma demonstração pública de fé e celebração.
A saída está marcada para as 20h, em frente ao Templo Africano de Oxum Brilham, localizado na rua Gaspar de Lemos, nº 351, no bairro Navegantes.
A expectativa é de que o público acompanhe o cortejo por todo o trajeto, guiado por sacerdotes e grupos culturais.
Veja o trajeto
O percurso seguirá pelas ruas Acácia Rio-grandense, Valporto, Apeles Porto Alegre, Salgado Filho, Benjamin Constant, Marechal Floriano, Andrade e General Osório, com contorno no Mercado Público e parada no Largo Barbosa Coelho.
Na sequência, os fiéis retornarão pela General Neto, Senador Corrêa, Duque de Caxias, Modesto Rey Dornelles e novamente Gaspar de Lemos.