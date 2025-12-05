Prefeitura de Pelotas cancela o funcionamento de funerária por descarte irregular de sangue humano

O sangue humano foi identificado durante trabalho de manutenção. Igor Islabão / Agência RBS

A prefeitura de Pelotas confirmou o cancelamento da licença de funcionamento da Funerária Bom Jesus, no bairro Fragata. O setor de embalsamamento da empresa já havia sido interditado em 3 de novembro, após a prefeitura constatar o descarte irregular de sangue humano na rede de esgoto.

Segundo o governo, um laudo técnico do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) comprovou a existência de uma ligação irregular à rede pública de esgoto.

Em nota, a prefeitura afirma que o descarte irregular "representa grave infração ambiental e risco à saúde pública". Segundo a gestão, a Secretaria de Qualidade Ambiental comunicou a Secretaria de Urbanismo, que tomará as providências para o encerramento das atividades da empresa.

O sangue humano foi identificado durante trabalho de manutenção realizado pelo Sanep, que encontrou o líquido vermelho em frente à funerária, na rua Bernardo José de Souza.

Embora o esgoto não interfira na água potável distribuída pelo Sanep, o descarte irregular pode causar contaminação do subsolo e danos ambientais. O caso também é investigado pelo Ministério Público.