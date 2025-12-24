Prefeitura alerta para risco de afogamento em Pedro Osório

Prefeitura e Defesa Civil de Pedro Osório instalaram placas às margens do Rio Piratini Divulgação / Prefeitura de Pedro Osório

A Prefeitura de Pedro Osório no sul do Estado finalizou, nesta semana, a instalação de novas placas de sinalização e alerta ao longo do Rio Piratini. A medida abrange áreas de grande circulação, como o Camping Municipal Paulo Roberto Pons e o entorno da ponte ferroviária. O objetivo é conter o histórico de afogamentos e orientar os frequentadores sobre os pontos perigosos do local.

A sinalização, instalada em parceria com a Defesa Civil, destaca a proibição de acesso em locais críticos e alerta para a variação do nível da água, especialmente em períodos de cheia.

Além da segurança física, outros painéis instalados também informam sobre a balneabilidade do rio, com base no monitoramento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Ausência de salva-vidas

Pedro Osório não conta com áreas protegidas por salva-vidas. Segundo a administração municipal, o Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria técnica em outubro para avaliar a viabilidade de instalação de postos de guarda-vidas, mas o pedido ainda não foi aceito pelo Estado. Por isso, a recomendação é de atenção redobrada.

Nas placas espalhadas pela margem, o aviso é direto: "Não entre, risco de morte. Área sem cobertura de salva-vidas".

O prefeito Ricardo Alves destaca que a iniciativa busca prevenir afogamentos registrados em temporadas anteriores.

— Em razão dos riscos de afogamento que o Rio Piratini apresenta pelo histórico dos últimos anos, a administração mais uma vez reforça os locais possíveis de banho com placas, advertindo os banhistas e os usuários sobre os perigos das águas — afirma.

O gestor reforça que o trabalho de conscientização vai além da sinalização física.

— O perigo de afogamento é constante. Nós advertimos com as placas, pelos meios de comunicação e diretamente com os campistas. Reforçamos os cuidados e a prevenção para evitar novas ocorrências no Rio Piratini — conclui Alves.

A prefeitura orienta que, em caso de emergência, os contatos indicados nas placas sejam acionados imediatamente.



