Praias do Laranjal e do Cassino têm pontos impróprios para banho

Condição de balneabilidade é sinalizada por placas na orla. Igor Islabão / Grupo RBS

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (26), o terceiro boletim Balneabilidade da temporada 2025/2026. Segundo o levantamentos, cinco cidades do sul do Estado apresentam pontos impróprios para banho.

Na Praia do Laranjal, em Pelotas, o número de pontos impróprios caiu para três — dois a menos do que no boletim divulgado na semana passada. Os locais considerados impróprios são:

Santo Antônio: Rua Bagé

Rua Bagé Valverde: em dois pontos (Avenida Senador Joaquim A. Assumpção e Trapiche)

Pela primeira vez na temporada, a Praia do Cassino, no município de Rio Grande, apresentou pontos considerados impróprios para banho. Segundo o relatório, dois locais não são indicados para banhistas: na altura das ruas Apolinário e Goiás.

Já em Piratini, o Balneário Municipal Klérfim Cardoso, também foi considerado impróprio. Em Pedro Osório e Cerrito os balneários às margens do Rio Piratini também tiveram pontos impróprios para banho.

Os únicos municípios da região que não apresentaram altos índices da bactéria Escherichia coli (E.coli) e foram considerados apropriados para banho são São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar.

Entenda a análise

A classificação da qualidade da água leva em conta parâmetros de presença da bactéria E.coli (Escherichia coli), como previsto pela legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Um ponto é considerado impróprio se, em cinco semanas de análise, duas ou mais amostras apresentarem mais de 800 unidades de E.coli, ou se a última coleta superar 2.000 unidades.