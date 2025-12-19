Pelotas tem maior número de pontos impróprios para banho do RS

A Praia do Laranjal, em Pelotas, continua com pontos impróprios para banho, segundo o Boletim Balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (19) pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).
Os pontos considerados impróprios são os balneários:
- Santo Antônio - Rua Bagé e rua São José do Norte
- Totó
- Valverde - Av. Sen. Joaquim A. Assumpção e Trapiche
Já o Balneário dos Prazeres e parte do balneário Santo Antônio estão próprios para banho. Além de Pelotas, no sul do Estado, o Balneário Klérfim Cardoso, de Piratini, também é considerado impróprio para banho.
Todos os demais balneários do sul do Estado, incluindo a Praia do Cassino e as praias de São Lourenço do Sul, foram considerados próprios para banho.
Entenda a análise
A classificação da qualidade da água leva em conta parâmetros de presença da bactéria E.coli (Escherichia coli), como previsto pela legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
Um ponto é considerado impróprio se, em cinco semanas de análise, duas ou mais amostras apresentarem mais de 800 unidades de E.coli, ou se a última coleta superar 2.000 unidades.
Em locais como Pelotas, Tapes, Osório, São Lourenço do Sul, Barra do Ribeiro e Arambaré, também é monitorada a concentração de cianobactérias, que não pode ultrapassar 50 mil células.
Projeto Balneabilidade
O projeto Balneabilidade realizará 12 análises, ao longo de 12 semanas consecutivas para compor boletins de resultados semanais a respeito da qualidade da água de praias e balneários do Estado. Os documentos devem ser feitos até o dia 27 de fevereiro, com divulgação sempre às sextas-feiras.
Além dos boletins, disponibilizados no site e nas mídias sociais da Fepam, placas serão fixadas junto aos pontos monitorados para indicar se o lugar é próprio ou impróprio para banho.
O serviço é uma das ações vinculadas à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), dentro do projeto Operação Verão Total 2025-2026, do governo estadual.