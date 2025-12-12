Praia do Laranjal tem cinco pontos impróprios para banho; confira

O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Igor Islabão / Grupo RBS

A Praia do Laranjal, em Pelotas, está com cinco pontos impróprios para banho. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (12), no relatório de qualidade das águas no Rio Grande do Sul, elaborado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Conforme o boletim, os pontos impróprios para banho são:

Santo Antônio - Rua Bagé e Rua São José do Norte

Totó

Valverde - Av. Sen. Joaquim A.

Assumpção

Valverde - Trapiche

Entenda

A classificação da qualidade da água leva em conta parâmetros de E.coli (Escherichia coli), como previsto pela legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2 mil para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.

Monitoramento até fevereiro

O projeto Balneabilidade realizará 12 análises, ao longo de 12 semanas consecutivas para compor boletins de resultados semanais a respeito da qualidade da água de praias e balneários do Estado. Os documentos devem ser feitos até o dia 27 de fevereiro, com divulgação sempre às sextas-feiras.

Além dos boletins, disponibilizados no site e nas mídias sociais da Fepam, placas serão fixadas junto aos pontos monitorados para indicar se o lugar é próprio ou impróprio para banho.