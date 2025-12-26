Praia do Cassino oferece banhos assistidos para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes

Não é necessário realizar agendamento prévio, sendo o atendimento feito por ordem de chegada. Thaina Martins / RBS TV

A Praia do Cassino passou a oferecer, na segunda-feira (22), o serviço de banhos assistidos voltado a pessoas cadeirantes e com mobilidade reduzida. A iniciativa seguirá disponível até o final da temporada de verão, período em que se encerra a atuação do efetivo de guarda-vidas nas praias.

No Cassino, o serviço é realizado nas guaritas 4, 10 e 16, com atendimentos diários e aos finais de semana, sempre das 8h às 18h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não é necessário realizar agendamento prévio, sendo o atendimento feito por ordem de chegada.

O projeto é promovido pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders).

O objetivo é garantir a inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, possibilitando que aproveitem a temporada de verão com segurança.

Cada guarita dispõe de uma cadeira própria para o banho assistido. No entanto, a capacidade de atendimento é limitada, já que os guarda-vidas precisam oferecer suporte durante a atividade.







