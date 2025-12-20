Praia do Cassino deve receber 90 mil pessoas ao longo deste final de semana

A Praia do Cassino deve receber cerca de 90 mil pessoas, entre moradores e visitantes, ao longo deste final de semana. A projeção é da prefeitura de Rio Grande.
A previsão do tempo indica temperaturas próximas de 30ºC neste sábado (20) e domingo (21), favorecendo o movimento de veranistas na região.
Além do movimento na orla, a estrada de acesso ao Balneário também deverá registrar um intenso fluxo.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), aproximadamente 48 mil veículos devem trafegar pela rodovia RS-734, que liga o centro de Rio Grande ao Balneário Cassino, durante este final de semana.
Efetivo de guarda-vidas
O Corpo de Bombeiros terá efetivo completo de guarda-vidas ao longo da orla. Ao todo, serão 80 profissionais, entre civis e militares, distribuídos em 18 guaritas ao longo da faixa de areia.
— Esse é um número suficiente para atender de forma plena todas as guaritas existentes na praia. Vamos utilizar o emprego de moto aquática, quadriciclo e uma viatura de resgate tipo ambulância, bem como rádios para facilitar a comunicação entre guaritas e binóculos para auxiliar na visualização de banhistas — comenta Capitão Gabriel Barboza Castro, Comandante da Companhia de Guarda-Vidas do Litoral Sul.
As bandeiras de sinalização, que indicam as condições do mar, também estarão sendo utilizadas a partir de sábado.
Trecho com lama
A faixa de lama que atinge a orla soma quatro quilômetros interditados, nos lados direito e esquerdo, próximo à Estátua de Iemanjá, entre as guaritas 13 e 14.
A área está fechada para circulação de veículos e sinalizada com marachas, ou seja, pequenos montes de areia que separam a região com lama das áreas limpas.
Apesar da presença de lama, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) considerou que toda a extensão da Praia do Cassino está própria para banho, conforme boletim de balneabilidade.
Atrações de Natal na Avenida Rio Grande
Ao longo do final de semana, a partir das 16h, a Avenida Rio Grande receberá atividades culturais do evento “Ondas de Natal”.
20 de dezembro
- 16h: Feira de Natal – Palacete Conde Bianchini
- 20h: Casa de Praia do Papai Noel – Palacete Conde Bianchini
- 20h: Banda Escola Viva e Banda Amigos – Palco no final da Av. Rio Grande
21 de dezembro
- 16h: Feira de Natal – Palacete Conde Bianchini
- 19h: Procissão Sagrada Família – Palacete Conde Bianchini
- 20h: Casa de Praia do Papai Noel – Palacete Conde Bianchini
- 20h: Freedom – Palco no final da Av. Rio Grande