Praça Tamandaré, em Rio Grande, terá pedalinhos a partir da próxima semana

Pedalinhos chegaram nesta terça-feira e serão uma atração fixa em Rio Grande.

Os pedalinhos que serão instalados no lago da Praça Tamandaré chegaram nesta terça-feira (2) em Rio Grande. As estruturas ficarão à disposição da comunidade a partir do dia 10 de dezembro, no início da programação de Natal oficial do município e passam a ser uma atração fixa na cidade.

Ao todo serão seis pedalinhos, com viagens gratuitas que devem durar em torno de cinco minutos. A atração será destinada tanto para crianças quanto para adultos. Os equipamentos foram doados pela empresa Sagres.

Inicialmente os pedalinhos irão funcionar das 17h30 às 23h30.

— Neste período iremos programar a permanência em horário diurno para o restante do ano — explicou o secretário de Serviços Urbanos de Rio Grande, Dirceu Lopes, sobre como deve ser o funcionamento dos pedalinhos após o dia 6 de janeiro, quando encerram as programações de Natal.

A expectativa da Prefeitura é de que o número de pessoas interessas em participar nos primeiros dias seja grande, com isso, o secretário pediu "paciência e compreensão" por parte da população.

Para atender o funcionamento das estruturas, uma série de manutenções foram necessárias. De acordo com Dirceu, entre abril e maio foram realizadas limpezas no lago. Além disso, foi necessário aumentar a altura do lago em 10 centímetros para que os pedalinhos circulassem bem.