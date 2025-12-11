Porto de Rio Grande se prepara para virar novo ponto de embarque de cruzeiros de luxo no Brasil

Atualmente, o município é a última parada para abastecimento dos cruzeiros de luxo, que seguem para o Uruguai. Rodrigo de Aguiar / Portos RS

Rio Grande pode se consolidar, nos próximos anos, como um ponto estratégico para o setor de turismo marítimo no Brasil. A informação foi confirmada pelo presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, durante o programa Gaúcha Atualidade, nesta quinta-feira (11).

Conforme Klinger, negociações já estão sendo realizadas com empresas de cruzeiros para transformar o cais público do porto em uma rota de embarque e desembarque de passageiros.

Uma das alternativas apontadas seria a possibilidade do turista embarcar diretamente do município e seguir os destinos para fora do país, sem a necessidade de cruzar o litoral brasileiro.

— Isso traria um volume muito maior de turistas e de movimentação local. Para isso, a gente vem se estruturando com rotas de atendimento de turismo para esses passageiros que podem fazer esse embarque ou desembarque aqui por Rio Grande — afirmou o presidente.

Atualmente, a estrutura portuária já é utilizada por operadoras internacionais para paradas técnicas, visando o abastecimento dos navios. O Porto de Rio Grande costuma ser a última parada de abastecimento em território brasileiro.

Nesta temporada, três navios de luxo já estão programados para atracar no porto até o mês de fevereiro. O primeiro será no dia 24 de dezembro, quando o cruzeiro fará o abastecimento em Rio Grande e depois seguirá a Rota do Rio da Prata, com destino ao Uruguai e Argentina.

Nessas ocasiões, os passageiros têm a oportunidade de desembarcar temporariamente para conhecer pontos turísticos como a praia do Cassino, explorar o artesanato local e circular pelo comércio da cidade.