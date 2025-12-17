Geral

Sob investigação
Polícia Penal acompanha funcionamento de bloqueador após falhas de sinal no entorno do Presídio de Pelotas

Órgão notificou empresa responsável e monitora o equipamento para garantir que o bloqueio de telefonia ocorra apenas na área interna da unidade

Laura Cosme

Stéfane Costa

