“Perdemos praticamente um mês inteiro de custeio”, diz reitora da Furg sobre corte no orçamento

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) deverá iniciar o ano de 2026 com um corte orçamentário de R$ 5,3 milhões, em consequência da redução de R$ 488 milhões no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). O impacto representa uma diminuição de 6,92% em relação ao orçamento previsto para a instituição ao longo de 2026.

Segundo a reitora da Furg, Suzane Gonçalves, o orçamento originalmente previsto era de R$ 77,1 milhões. Contudo, com a redução aprovada no Congresso, a universidade passa a enfrentar um cenário de restrições mais severas.

— Havia uma expectativa muito positiva para 2026, pois o Projeto de Lei Orçamentária indicava um aumento no orçamento da universidade. Embora ainda não fosse suficiente para garantir uma situação confortável, o cenário apontava melhora e permitia planejar a manutenção de algumas restrições, com possibilidade de investimentos. No entanto, o corte aplicado às universidades foi significativamente maior do que o previsto — comenta.

O total de despesas obrigatórias, que englobam pagamentos de contratos terceirizados, bolsas, manutenção dos campi e assistência estudantil é de R$ 70 milhões. Contudo, o ano de 2025 foi encerrado com um déficit de R$ 9 milhões, o que não equilibra as contas.

Para 2026, a projeção indica uma redução no número de vagas de estágio, além de restrições no uso de viaturas e na realização de outras despesas operacionais da instituição.

— Hoje, eu tenho em contas em dia da universidade apenas a água e a luz, pelo risco do corte imediato. O que se previa era um corte de cerca de 1%, mas o que ocorreu foi uma redução superior a 5%, mais de R$ 5 milhões a menos. Isso equivale praticamente a um mês inteiro de custeio da universidade. Perdemos praticamente um mês inteiro de custeio — afirma Suzane.

Ao longo de 2025, cerca de 50 trabalhadores terceirizados foram demitidos em decorrência de falta de verba para pagamento das empresas terceirizadas. Para o próximo semestre, os contratos também devem ser impactados.

— Praticamente todos os contratos estão com atraso de pagamento, e isso exige negociações constantes com as empresas. Eu não sei se nós vamos conseguir equilibrar de modo que as empresas não retirem os postos de trabalho, porque se eu atraso mais do que dois meses, as empresas podem retirar — destaca a reitora.

Risco de paralisação e diálogos com o MEC

Devido ao contexto de déficit orçamentário, a universidade não descarta o risco de suspensão das atividades ao longo de 2026. Conforme a reitora, isso já foi evitado no último ano, porém o déficit de R$ 9 milhões, somado ao corte do orçamento do próximo ano, pode implicar essa medida.

— Em 2025, a gente imaginou que talvez tivesse que suspender o calendário, mas conseguimos manter o funcionamento da universidade, ainda que com atraso nos pagamentos. Para 2026, eu não sei se vamos conseguir manter, porque, no momento em que eu já tenho um déficit de R$ 9 milhões, que corresponde a quase dois meses de funcionamento da universidade, se eu não pagar a luz a CEEE pode me cortar a energia depois de 15 dias — afirma.

Saúde mental e permanência estudantil

A política de saúde mental é apontada como uma das prioridades da Furg para 2026. De acordo com Suzane Gonçalves, a iniciativa já vinha sendo construída antes de situações críticas enfrentadas pela comunidade acadêmica, como duas mortes ocorridas neste ano.

— É uma política pensada para servidores, estudantes e trabalhadores terceirizados, com foco em prevenção, acolhimento e trabalho em rede com o sistema público de saúde. Nossos profissionais fazem acolhimento e encaminhamento, não atendimento clínico. O papel da universidade é educacional — explica.

Em relação à assistência estudantil, a ampliação de bolsas e auxílios dependerá diretamente da disponibilidade orçamentária.