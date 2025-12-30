Geral

R$ 5 milhões a menos
Notícia

“Perdemos praticamente um mês inteiro de custeio”, diz reitora da Furg sobre corte no orçamento

Universidade terá orçamento reduzido em R$ 5,3 milhões, afetando contratos terceirizados e vagas de estágio já no próximo ano

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS