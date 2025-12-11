Pelotas vai decretar situação de emergência na zona rural após estragos causados pela chuva

Temporal provocou danos, deixando áreas sem energia, vias intransitáveis e serviços suspensos. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A Zona Rural do município de Pelotas terá situação de emergência decretada nesta quinta-feira (11). O anúncio foi feito pela prefeitura após reunião do prefeito Fernando Marroni com equipes da Defesa Civil.

O decreto é em decorrência aos estragos ocasionados pela chuva que atingiu a região devido a passagem do ciclone extratropical. Em 24 horas, o município registrou 120 milímetros de chuva.

Até o momento, a prefeitura não dispõe de todos os dados em relação aos estragos e não conseguiu informar quantas pontes e estradas foram danificadas, já que equipes da Defesa Civil ainda não têm acesso a essas áreas.

Leia Mais Queda de árvore atinge carro e deixa motociclista ferido em avenida de Pelotas

Leia Mais Número de famílias isoladas por causa da chuva chega a 75 em Amaral Ferrador

Em pontos mais críticos, o transporte coletivo precisou ser suspenso devido às condições das vias e ao acúmulo de água. Há também localidades enfrentando falta de energia elétrica e problemas de comunicação.

Para subsidiar o decreto, serão anexados um laudo agropecuário elaborado por técnicos da Emater e um documento do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPPMet/UFPel).

Esses materiais buscam embasar a justificativa da situação de emergência. Após a assinatura, a prefeitura terá dez dias para homologar o decreto junto aos governos estadual e federal, etapa necessária para o acesso a recursos.

Aulas da Zona Rural seguem suspensas nesta quinta-feira

As aulas na zona rural seguem suspensas nesta quinta-feira (11) nas 20 escolas municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e em um centro especializado.