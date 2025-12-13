Pelotas terá Festa de Oxum no Quadrado neste domingo

Encontro é aberto ao público e terá início a partir das 15h. Divulgação / Instituto Helio D'angola

A tradicional Festa de Oxum será realizada neste domingo (14) em Pelotas. Organizada pelo Instituto Hélio D’Angola em parceria com o Centro Espírita de Umbanda Ubirajaras Peito de Aço, o encontro acontecerá a partir das 15h, na Rua Alberto Rosa, nº 1, no Quadrado às margens do Canal São Gonçalo.

O evento gratuito e aberto ao público é um ponto de convergência para moradores, visitantes e seguidores das religiões de matriz africana para celebrar Oxum, padroeira de Pelotas desde 2024 e orixá ligada às águas doces, ao cuidado e à fertilidade.

A programação será iniciada com uma roda de umbanda. Ao longo da tarde, o público poderá acompanhar diversas apresentações culturais. Entre as atrações confirmadas estão a Batucantada, grupo de percussão formado por mulheres do próprio instituto, e a artista Leu Kalunga.

Celebração busca reconhecer a importância espiritual, histórica e cultural da orixá no território pelotense. Divulgação / Instituto Helio D'angola