Pelotas terá estátua de quilombola conhecido como "Zumbi dos Pampas" em 2026

O município de Pelotas receberá, em 2026, um monumento em homenagem ao líder quilombola Manoel Padeiro. A construção e a instalação da estátua serão executadas pela Secretaria de Cultura, com o apoio da Secretaria da Igualdade Racial.

A iniciativa foi viabilizada a partir da destinação de R$ 100 mil via emenda parlamentar da deputada estadual Laura Sito. O projeto ainda está em fase de planejamento: a escolha do artista que executará a obra e o local onde ela ficará continuam em análise.

De acordo com o secretário de Igualdade Racial, Júlio Domingues, a prefeitura avalia a possibilidade de realizar uma consulta popular para que os moradores ajudem a definir o ponto de instalação do monumento.

— A gente vê com bons olhos essa iniciativa, a valorização de uma figura histórica que, felizmente, vem tendo reconhecimento nos últimos anos — explica o secretário.

Quem foi Manoel Padeiro?

Segundo a historiadora Cláudia Daiane Molet, Manoel Padeiro liderou um quilombo localizado próximo às charqueadas de Pelotas e articulou fugas e ações pela liberdade de pessoas escravizadas. Sua captura chegou a ter recompensa anunciada em jornais da época.

— O movimento negro vai trazer essa memória do Manoel Padeiro principalmente a partir da década de 1970, quando se constrói essa figura enquanto um herói, o "Zumbi dos Pampas" — explica a historiadora.

A historiadora explica que o quilombo de Padeiro foi um dos tantos atos de resistência de pessoas negras durante o século 19 em Pelotas. O município era um importante território charqueador, onde a mão de obra escravizada foi utilizada não somente na produção do charque, mas nas mais variadas atividades.