Pelotas suspende aulas da rede municipal por previsão de ciclone

As escolas da rede municipal de Pelotas ficarão sem atividades nesta terça (9) e quarta-feira (10) devido à previsão de chuva intensa, vento forte e possível formação de um ciclone extratropical na região. A decisão foi anunciada pelo prefeito Fernando Marroni após reunião com equipes de emergência na tarde desta segunda-feira (8).

O encontro reuniu lideranças da Defesa Civil, Educação e outras áreas do Executivo para tratar dos impactos esperados entre terça e quarta.

A orientação unificada, segundo o prefeito, é atuar de forma preventiva diante do cenário climático.

Risco de vento forte e queda de granizo

De acordo com alertas emitidos pela Defesa Civil, a região pode registrar temporais isolados, rajadas de vento intensas e eventual queda de granizo. O órgão orienta moradores a redobrarem a atenção para o risco de queda de árvores e danos na rede elétrica.