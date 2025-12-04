Pelotas receberá circuito que transforma cidades em galerias a céu aberto

Oficinas são conduzidas por profissionais com experiência no setor. Cristiano Lessmann / Murais do Sul

Pelotas recebe na sexta-feira (5) a próxima etapa do circuito Murais do Sul, projeto que percorre o Rio Grande do Sul com oficinas voltadas à formação de artistas, produtores e interessados em arte urbana. O encontro ocorre no Otroporto (Rua Benjamin Constant, 701A), com atividades das 10h às 12h e das 14h às 17h. A participação é gratuita, mediante inscrição no site do projeto.

O circuito, que começou em novembro e segue até meados de dezembro, promove encontros em nove cidades do Estado — entre elas Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí, Pelotas, Capão da Canoa e Novo Hamburgo. A proposta é fortalecer a cadeia da arte urbana por meio de temas como curadoria, catalogação, segurança em pintura mural, modelos de financiamento e transformação urbana.

As oficinas são conduzidas por profissionais com experiência no setor. Estão na programação o artista visual e curador André Venzon, o muralista Tio Trampo, a gestora cultural Juliana Brondani, a dupla Leonardo Marquez e Isa Scopel (TransLAB.URB) e o produtor cultural Vinicius Amorim, idealizador do projeto.

Além da circulação presencial, o Murais do Sul mantém uma plataforma colaborativa, acessível em muraisdosul.com.br, destinada ao mapeamento e registro da arte urbana produzida no Estado. Nela, artistas podem cadastrar murais, grafites e outras intervenções, contribuindo para a formação de um acervo público.

Após o circuito formativo, o projeto abrirá uma convocatória para artistas urbanos, que resultará na criação de nove novos murais — um em cada cidade visitada — entre janeiro e fevereiro de 2026.