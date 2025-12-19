Pelotas recebe caravana de Natal com "show de neve" nesta sexta-feira

Estrutura conta com um trem, três caminhões e apresentação musical do grupo Trupe de Natal. Divulgação / Setur RS

Pelotas recebe, nesta sexta-feira (19), a Caravana Natalina: O Sul te espera nas Quatro Estações, promovida pela Secretaria de Turismo (Setur) do Rio Grande do Sul. A iniciativa integra a programação oficial de Natal do Estado e, nesta edição, passa por 21 municípios gaúchos ao longo de 12 dias, percorrendo diferentes regiões.

Antes de chegar a Pelotas, a caravana passou por cidades como Portão, Estância Velha, Triunfo, Nova Prata, Feliz, Vale Real, Bom Princípio, Ivoti, Novo Hamburgo, Cambará do Sul, Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul e Mampituba. Após a passagem pelo município, a programação segue para Pântano Grande, no sábado (20), Caseiros e Lagoa Vermelha, no dia 21, Santo Antônio da Patrulha e Rolante, no dia 23, e se encerra em Capão da Canoa e Xangri-lá, no dia 25.

Em Pelotas, o trajeto tem início às 17h, na Avenida Fernando Osório com a Rua Oscar Schuch. Às 18h, está prevista a concentração no Largo do Mercado Central e, às 18h30, a caravana volta a circular pelo Centro Histórico, com encerramento novamente na Avenida Fernando Osório.