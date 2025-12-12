Pelotas Doce Natal começa neste domingo; confira a programação

Árvore estava sendo montada nesta sexta-feira (12) na Praça Coronel Pedro Osório. Douglas Dutra / Grupo RBS

A 13ª edição do Pelotas Doce Natal começa neste domingo (14) e segue até 1º de janeiro na Praça Coronel Pedro Osório, no Centro de Pelotas. O evento terá sua abertura oficial na segunda-feira (15), às 20h, com a tradicional chegada do Papai Noel.

Inicialmente, a atração estava marcada para o sábado (13), mas a organização precisou reagendar a data devido aos impactos do ciclone que atingiu o Estado na última semana, o que atrasou a montagem da estrutura.

Neste ano, a árvore de Natal medirá oito metros de altura e será instalada dentro da Praça.

Leia Mais Chegada do Papai Noel abrirá programação do Doce Natal Pelotas em 15 de dezembro

Atrações e Decoração

A iniciativa é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Pelotas, com apoio da prefeitura, e tem como objetivo incentivar as compras no comércio local, estimular o desenvolvimento turístico e a convergência regional.

O show de luzes na Fonte das Nereidas ocorrerá diariamente, das 19h às 23h30. O Papai Noel receberá o público de 15 a 23 de dezembro, das 19h30min às 23h30min. Sua casa será um painel de LED e ele estará acompanhado por personagens natalinos.