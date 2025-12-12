Pelotas Doce Natal começa neste domingo; confira a programação

A 13ª edição do Pelotas Doce Natal começa neste domingo (14) e segue até 1º de janeiro na Praça Coronel Pedro Osório, no Centro de Pelotas. O evento terá sua abertura oficial na segunda-feira (15), às 20h, com a tradicional chegada do Papai Noel.
Inicialmente, a atração estava marcada para o sábado (13), mas a organização precisou reagendar a data devido aos impactos do ciclone que atingiu o Estado na última semana, o que atrasou a montagem da estrutura.
Neste ano, a árvore de Natal medirá oito metros de altura e será instalada dentro da Praça.
Atrações e Decoração
A iniciativa é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Pelotas, com apoio da prefeitura, e tem como objetivo incentivar as compras no comércio local, estimular o desenvolvimento turístico e a convergência regional.
O show de luzes na Fonte das Nereidas ocorrerá diariamente, das 19h às 23h30. O Papai Noel receberá o público de 15 a 23 de dezembro, das 19h30min às 23h30min. Sua casa será um painel de LED e ele estará acompanhado por personagens natalinos.
Segundo Daniel Centeno, conselheiro gestor da CDL Pelotas, a Praça Coronel Pedro Osório será ambientada com diversas decorações, incluindo uma caixa de presente iluminada de dois metros quadrados, árvores de luzes com 1,5 metro de altura, guirlanda iluminada com dois metros de circunferência, iluminação natalina nas alamedas e nos troncos das árvores e bengalas decorativas.