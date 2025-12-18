Pelotas Doce Natal começa com chegada do Papai Noel no Centro Histórico

Chegada especial do bom velhinho animou moradores e turistas. Pierre Schlee / RBS TV

O Pelotas Doce Natal iniciou oficialmente na noite de quarta-feira (17), com a chegada do Papai Noel na Praça Coronel Pedro Osório. O centro histórico está decorado com a Casa do Papai Noel e adereços natalinos.

O local terá programação diária, das 19h30min às 22h30min, até a próxima terça-feira, 23 de dezembro.

A noite começou com a apresentação do coral da Sociedade Pelotense Música pela Música. Logo depois, o prefeito Fernando Marroni entregou a chave da cidade ao Papai Noel, marco oficial do evento.

A celebração foi dedicada às crianças, que puderam fazer pedidos de presentes. Tales Antunes, que prestigiava o evento com os filhos Logan e Cloe, disse que as crianças questionavam em casa sobre a data da chegada.

— Quando foi adiado de segunda para hoje, ele ficou perguntando "quando é que nós vamos lá na pracinha ver o Papai Noel chegar?" — contou o pai.

Confira a programação do Pelotas Doce Natal

Sexta-feira (19/12)

- Caravana Natalina – O Sul Te Espera nas Quatro Estações: Mercado Central (passeio em pontos turísticos), 17h.

- Passeio de Trem: Mercado, 18h.

- Concentração: com apresentações musicais e artísticas, 18h30min.

- Saída pelas ruas de Pelotas: 19h.

Sábado (20/12)

- Axé em Todos os Cantos: Largo do Mercado Central. Renascença, 16h; Axé em Todos os Cantos, 18h; Banda do Paraíba, 20h.

- Feira Multiarte: Praça Coronel Pedro Osório. Abertura com Banda Colégio Gonzaga, 19h30min; encerramento com Grupo de Acordeão do Conservatório de Música, 20h30min.

Domingo (21/12)

- Xana Gallo – Donas da Roda: Largo do Mercado Central, 17h30min. Roda de samba.

- Feira Multiarte: Praça Coronel Pedro Osório. Abertura com Coral do Centro Português, 19h; Orquestrando Sonhos (Maturidade), 19h45min; encerramento com Orquestrando Sonhos (Grupo Jovem), 20h30min.

Terça-feira (23/12)

- Largo do Mercado Central: Passeio de Trem – Doce Expresso de Natal, Cinema 6D de Natal e Carreta Playground, das 15h às 21h.

- Concerto de Natal – Orquestra Municipal: Catedral São Francisco de Paula, 19h. Orquestra Estudantil Municipal.



