Pelotas decreta situação de emergência após danos causados por chuva intensa

Área rural do município foi a região mais afetada. Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A Prefeitura de Pelotas decretou situação de emergência, nesta quinta-feira (18), em razão dos prejuízos causados pela chuva intensa registrada no início do mês. Em dois dias, o município registrou 120 milímetros.

O documento foi assinado pelo prefeito Fernando Marroni (PT) e reconhece os impactos provocados pelo evento climático e permite a adoção de ações excepcionais para enfrentamento dos danos.

O volume de chuva superou a média de dezembro dos últimos 30 anos na cidade, que é de 101 milímetros, conforme dados do Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos da Universidade Federal de Rio Grande (Ciex/Furg).

Segundo os dados coletados pela Defesa Civil, o prejuízo estimado é superior a R$ 7,4 milhões. Com o reconhecimento da situação de emergência, a prefeitura buscará recursos junto aos governos estadual e federal para auxiliar na recuperação das áreas afetadas. O decreto possui vigência de 180 dias.

Conforme o texto do decreto, o município mobilizou todo o aparato disponível para minimizar os efeitos do desastre, além de prestar assistência e socorro à população atingida.

O documento também aponta que o grande volume de chuva concentrado em um curto intervalo de tempo, aliado à precariedade do sistema de drenagem de águas pluviais, agravou a situação de anormalidade, resultando em danos e prejuízos adicionais.

O parecer da Secretaria Municipal de Defesa Civil, que relata a ocorrência do desastre, manifestou-se favoravelmente à declaração da Situação de Emergência.

Danos na área rural

A zona rural de Pelotas foi a região mais castigada. Duas pontes foram arrastadas pelas águas e outras 12 apresentaram avarias, necessitando de reparos e manutenção.

As estradas do interior também sofreram danos em diversos pontos da colônia, comprometendo o escoamento da safra do pêssego. Houve ainda perdas significativas nas lavouras de milho, tabaco e soja.

Além disso, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas também registraram problemas em decorrência dos efeitos do ciclone.

A unidade de saúde Gruppelli foi a mais afetada, com perdas de mobiliário, equipamentos, eletrodomésticos, materiais de escritório e medicamentos, estes já repostos pela Farmácia Municipal, além de danos internos na edificação.