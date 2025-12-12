Parada da Diversidade de Pelotas ocorre domingo no Largo do Mercado Central

Neste ano, o tema é “Pelo direito de existir em um corpo que eu me reconheça”. Divulgação / Parada da Diversidade

Pelotas realiza neste domingo (14) a 24ª Parada da Diversidade, considerada uma das maiores do Rio Grande do Sul. O evento acontece no Largo do Mercado Central, com programação gratuita das 14h às 21h, reunindo shows, performances artísticas e manifestações públicas em defesa da diversidade.

Neste ano, o tema da parada é “Pelo direito de existir em um corpo que eu me reconheça”, com foco na comunidade trans e travesti. A escolha do tema reflete o cenário recente de debates e decisões que impactam diretamente essa população no Brasil.

A programação no palco do Mercado inclui apresentações musicais, performances artísticas e falas de representantes de movimentos sociais, além de espaços abertos para manifestações do público.

Como parte da programação, neste sábado (13), às 10h, um trio elétrico sai do Largo do Mercado Central para circular pelos bairros, divulgando a Parada.

A principal novidade desta edição é a realização da Rústica da Diversidade, marcada para a manhã de domingo. A largada ocorre às 7h, também no Mercado Central, com percursos de 3 km e 5 km, ampliando a programação para além das atividades culturais e políticas.