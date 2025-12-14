Parada da Diversidade chega à 24ª edição no Mercado Central de Pelotas

Centenas de pessoas participaram da 24ª Parada da Diversidade de Pelotas, realizada neste domingo (14) no largo do Mercado Central. A programação incluiu shows, performances artísticas e manifestações em defesa da diversidade.
Com o tema "Pelo direito de existir em um corpo em que eu me reconheça", o evento trazer luz a debates que afetam a comunidade trans e travesti.
A parada encerra a programação da Semana da Diversidade, que iniciou no domingo (7) e incluiu atividades de promoção da saúde, rodas de conversa em diversos pontos da cidade. Uma das novidades deste ano foi a Rústica da Diversidade, realizada durante a manhã com percursos de três e cinco quilômetros.
Um dos organizadores da parada, Francisco Duran integra o Conselho Municipal dos Direitos e da Cidadania LGBT+ e destaca o evento como uma celebração e um ato político na defesa dos direitos da população.
— Hoje a parada reflete esse direito do corpo trans de se reconhecer com esse corpo — afirma. — O nosso corpo sempre foi uma provocação, uma forma de desequilibrar a normatização que a sociedade vive.
Para Duran, o evento é sobretudo uma celebração da diversidade de corpos e identidades que compõem a comunidade LGBT+.
— É uma luta constante entre nós, do próprio movimento, e essa relação com a sociedade que teima em querer buscar uma norma que não existe.
Érico Garcia é integrante do Coletivo Surdes, composto por pessoas LGBT+ surdas. Para ele, a presença de intérpretes de Libras durante a parada é uma conquista que garante a inclusão de toda a comunidade.
— Antigamente não tinha essa acessibilidade, não percebiam que essa informação também era necessária para a comunidade surda — disse. — Era muito mais difícil, os preconceitos eram muito mais pesados. Por ser surdo e LGBT+ eu sofri dobrado, mas me empoderei. Sou gay, sou surdo, o que é que tem? Agora, aos poucos a sociedade está começando a entender.