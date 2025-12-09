Geral

Graduada em Artes Visuais
Notícia

“O estudo era um sonho”: idosa de 73 anos defende TCC e conquista nota máxima na Furg

Aos 73 anos, Maria Clair Alves concluiu Trabalho de Conclusão com projeto sobre liberdade, metamorfose e a força da criação na maturidade

Joanna Manhago

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS