Número de famílias isoladas por causa da chuva chega a 75 em Amaral Ferrador

Na tarde desta quarta-feira (10), 75 famílias estão isoladas na zona rural do município de Amaral Ferrador, na Zona Sul do Estado.

A cidade enfrenta uma das situações mais críticas provocadas pela forte chuva causada pela passagem de um ciclone extratropical.

Nas últimas 24 horas, choveu um acumulado de 315 milímetros, conforme a Defesa Civil.

Moradores ficaram isoladas na área rural devido à queda de pontes. Renan Santos / RBS TV

Na localidade de Morro Agudo, 52 famílias estão sem acesso a outras áreas do município, devido à queda de pontes.

— É um dos lugares que nós estamos mais afetados dentro do nosso município, neste momento. Aqui tem transporte escolar e também o pessoal que depende da área da saúde e que agora ficou sem acesso — comenta Ronivan Braga, prefeito de Amaral Ferrador.

Até o momento, quatro pontes foram totalmente arrancadas e outras 11 sofreram danos nas cabeceiras. O mapeamento dos prejuízos nas estradas e nas lavouras ainda está em andamento.

— Estamos em contato com as famílias para caso precisem de um suporte, iremos fazer o resgate de barco se necessário. Nossa principal preocupação agora é a zona rural, que foi a mais afetada. Na cidade, tivemos alguns problemas no calçamento, mas nada muito significativo que nem a zona rural — comenta João Carlos Martins, coordenador da Defesa Civil.

Ainda segundo o prefeito, as equipes estão esperando o nível da água baixar para iniciar um trabalho de recuperação das cabeceiras. Enquanto isso, a orientação para as famílias isoladas é seguir mantendo contato com a Defesa Civil.

— A hora que baixar a água a gente vai vir com caçamba, com máquina para fazer uma passagem e desafogar esse pessoal aqui. A orientação para as famílias que estão aqui, no outro lado, é que fiquem calmos, fiquem tranquilos e qualquer situação que nos contatem — complementa.

O número para contato da Defesa Civil de Amaral Ferrador é (51) 997 171771.

Decreto de emergência

Devido aos estragos, o município deverá decretar situação de emergência nesta semana. Se aprovado pelo governo estadual, o documento irá possibilitar que a prefeitura acesse recursos financeiros para reconstrução das estruturas e para mitigar prejuízos do setor agrícola.



