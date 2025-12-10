Geral

315 milímetros em 24 horas
Notícia

Número de famílias isoladas por causa da chuva chega a 75 em Amaral Ferrador

Chuva destruiu quatro pontes da zona rural e causou danos em outras 11

Laura Cosme

Enviar email

Renan Santos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS