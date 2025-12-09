“Nossa previsão é que nos próximos dias tenhamos a ordem de início”, diz superintendente do Dnit sobre projeto da ponte entre Rio Grande e São José do Norte

Hiratan Pinheiro da Silveira comentou estimativa durante a reunião-almoço Tá Em Pauta, nesta terça-feira (9), em Rio Grande. Haroldo Amaral Jr / Grupo RBS

A elaboração do projeto da ponte que ligará Rio Grande a São José do Norte deve começar ainda em 2025. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), a ordem de início dos trabalhos será emitida nos próximos dias à empresa Nova Engenharia, responsável pelo projeto.

A informação foi confirmada pelo superintendente regional do Dnit no sul do Estado, Hiratan Pinheiro da Silveira, durante a reunião-almoço Tá Em Pauta, nesta terça-feira (9), em Rio Grande.

— Nossa previsão é que nos próximos dias tenhamos a ordem de início. A equipe já estará a campo para começar as definições do traçado final e do tipo de ponte — afirmou.

O contrato assinado determina que a empresa terá dois anos para concluir o projeto. O superintendente destacou que o prazo é factível, mas alertou que condições climáticas podem causar atrasos durante a fase de campo.

— Na fase de campo é o momento que podem ter mais atrasos, porque o nível do rio, as cheias, a precipitação e qualquer outra mudança interferem no estudo. Quando vamos para o escritório, o tempo é mais preciso — explicou.



