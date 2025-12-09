Geral

Infraestrutura
Notícia

“Nossa previsão é que nos próximos dias tenhamos a ordem de início”, diz superintendente do Dnit sobre projeto da ponte entre Rio Grande e São José do Norte

Elaboração do estudo será conduzida pela empresa Nova Engenharia, com prazo de dois anos para conclusão

Joanna Manhago

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS