"Nós estamos com as mãos amarradas"; reitora da UFPel lamenta corte de R$ 6,4 milhões no orçamento de 2026

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) vai sofrer um corte de aproximadamente R$ 6,4 milhões no orçamento para 2026. Com a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) no Congresso Nacional, as 69 universidades federais do país receberão R$ 488 milhões a menos do que o previsto inicialmente pelo governo federal.
Aprovada em 19 de dezembro, a proposta prevê redução de 7% nos recursos federais. Para a UFPel, o orçamento, que seria de R$ 102 milhões, ficou em R$ 95,5 milhões. Essa verba é direcionada para recursos discricionários — valores destinados a despesas de manutenção, como contas de luz, limpeza e segurança, além de bolsas acadêmicas e insumos de pesquisa.
Com todos os contratos essenciais, estima-se que as contas fixas da UFPel cheguem a R$ 120 milhões em 2026, o que já representa um déficit de aproximadamente R$ 35 milhões. Além disso, o ano de 2025 fechou com déficit de R$ 8 milhões, que será transferido para as contas do próximo ano.
Segundo a reitora da UFPel, Úrsula Silva, a universidade não tem intenção de modificar os contratos com as empresas terceirizadas a fim de reduzir custos, porque isso acarretaria a demissão de funcionários.
— Isso não é a solução. A gente já cortou tudo o que podia cortar. Nós precisamos investir na educação, porque senão o desenvolvimento da região também vai regredir — explica Úrsula.
A reitora afirma que o investimento nas universidades vem regredindo ao longo dos anos, enquanto os custos seguem aumentando.
— Em 2019, o nosso custeio para pagar as contas era de R$ 79 milhões. Em 2025, o nosso custeio era de R$ 112 milhões, mas nós recebemos R$ 93 milhões.
Durante o ano de 2025, devido à restrição, a instituição realizou cortes em, aulas práticas, saídas de campo e atividades de extensão — medidas que devem se repetir em 2026.
— A gente fez todo um trabalho com os nossos pró-reitores, com os nossos diretores, tanto na questão de economia, eficiência energética, cuidado com desligar os equipamentos, enfim, coisas bem miúdas mesmo, para que pudesse ter um impacto.
A busca por emendas parlamentares
Uma das alternativas da UFPel para solucionar o deficit em 2026 é a busca de emendas parlamentares.
— Esperamos que haja realmente parlamentares sensíveis e que nos ajudem, porque a gente vai precisar de emendas — afirma a reitora.
Neste ano, porém, a busca foi pouco produtiva, segundo Úrsula, e os recursos não alcançaram o valor suficiente de que a universidade precisa.
— Nós fizemos uma via-sacra o ano inteiro de 2025 e tivemos muito pouco retorno em termos de emendas. Acontece que chego com os projetos na mão e o deputado me diz: "Esse eu quero", "esse eu não quero". É humilhante porque eu tenho que justificar por que aquilo ali é importante — conta.
— Nós estamos com as mãos amarradas porque as emendas não chegam em nível suficiente do investimento que a gente precisa — lamenta.
Necessidade de investimentos
A UFPel aponta a necessidade de realizar uma série de novos investimentos. Entre as prioridades estão a compra de cinco mil novos computadores, a atualização do data center, a renovação da frota de ônibus e novos aparelhos de ar-condicionado.
— Estamos com o quadro da universidade muito no linear em termos de qualidade, a gente precisa de investimentos, significa permanência para os estudantes — afirma a reitora.
