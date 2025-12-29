Geral

Corte na educação
Notícia

"Nós estamos com as mãos amarradas"; reitora da UFPel lamenta corte de R$ 6,4 milhões no orçamento de 2026

Com a redução, o investimento da UFPel para 2026 será de R$ 95,5 milhões, frente a despesas previstas em R$ 120 milhões

Gabriel Veríssimo

