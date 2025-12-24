Natal e Ano Novo impulsionam vendas de doces em Pelotas

Doces tradicionais também fazem parte da mesa de final de ano das famílias. Paulo Azambuja / Especial

A produção de doces em Pelotas, no Sul do Estado, registra aumento no faturamento durante o período de festas de final de ano. Após a Fenadoce, o Natal e o Ano Novo representam a principal época de vendas para o setor, que chega a ter um aumento de 50%.

— É quando a nossa produção dobra, eu preciso aumentar a lista de colaboradores para suprir toda a demanda que a gente tem do Natal. Dobra a produção, dobra a equipe de atendentes — afirma a doceira Luciana Silveira.

Nesta época, os doces também são procurados para presente. Embalagens personalizadas com nomes de quem receberá o produto são a aposta de quem busca algo diferente. A enfermeira Gisele Czadotz, que viajou de Porto Alegre para Pelotas, garante os itens para a ceia.

— Os Natais merecem um doce de Pelotas e tem que ser o especial, de morango com leite condensado. E cada vez que eu venho a Pelotas, eu sempre tenho que voltar com uma sacolinha de doces, né? Então, já estou levando para minha ceia de Natal — diz Gisele.

Demanda por tortas

Além dos doces pequenos, as tortas ganham espaço nas encomendas de dezembro. Segundo a doceira Luciana Silveira, o item tornou-se o carro-chefe do período.

— Eu acho que a torta tem aquela sensação de prazer de comer aquela fatia mais molhadinha, o sabor, a história da torta — explica.

Tortas retangulares fazem parte da tradição das famílias. Felipe Valduga / Grupo RBS

A torta Marta Rocha, inspirada na primeira Miss Brasil, é a mais procurada. A receita leva merengue, creme de ovos e nozes. Para dar conta do volume, uma fábrica da cidade comprou um terceiro contêiner para armazenar a produção, que atinge 500 unidades diárias. A projeção é de que 12 mil tortas sejam comercializadas pela empresa no mês.

— Faz com que a gente gere empregos, a gente gire a economia, tanto para os fornecedores, tanto para as pessoas, tanto para todo mundo — ressalta a empresária Mirela Falavigna.

Nas vitrines de Pelotas, as tortas são apresentadas em formato retangular, característica que facilita a produção em escala e o corte para o consumidor.