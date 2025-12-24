Geral

Para ceia
Notícia

Natal e Ano Novo impulsionam vendas de doces em Pelotas

Depois da Fenadoce, final do ano é o período com maior produção, incluindo doces tradicionais e tortas

Stéfane Costa

Enviar email

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS