"Não temos previsão de parar"; buscas por pescador desaparecido em Rio Grande chegam ao quinto dia

Buscas por Leandro Costa de Farias, de 44 anos, chegam ao quinto dia. Marinha do Brasil / Divulgação

Nesta quinta-feira (4) completam cinco dias desde que o pescador Leandro Costa de Farias, de 44 anos, está desaparecido. As buscas estão concentradas no canal de acesso ao Porto de Rio Grande e estão sendo realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil.

De acordo com o Tenente Nunes, responsável pela guarnição do Corpo de Bombeiros que está realizando as buscas, as equipes estão realizando os trabalhos diariamente na região, levando em conta a força da correnteza.

— Como é uma área de acesso ao porto, a navegação marítima implica no trabalho. Em alguns momentos temos que parar as buscas para que os navios circulem melhor. Mas isso não tem atrapalhado a procura.

Ele garantiu que não existe prazo para encerrar as buscas pelo pescador.

— Enquanto não existirem fatores que mostram que não há evidências da presença dele no local, as buscas continuam e não temos previsão de parar. Isso não existe — afirmou.

Por parte da Marinha do Brasil as buscas seguem nas águas e com o apoio de um helicóptero no canal entre Rio Grande e São José do Norte.

Leandro, que é natural de São José do Norte, foi dado como desaparecido na noite de sábado (29), quando a Marinha iniciou a procura. O barco dele foi encontrado à deriva próximo aos molhes da Barra.

O último contato de Farias com um familiar ocorreu por volta das 20h20min do sábado. Ele vestia um moletom listrado azul e branco, calça azul e estava sem colete salva-vidas.