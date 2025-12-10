Com o maior acúmulo de chuva da região, Amaral Ferrador deve decretar situação de emergência após ciclone

Chuva causou estragos em estradas e pontes do município. Fábio Batista / Arquivo Pessoal / Divulgação

O município de Amaral Ferrador, no sul do Estado, deve decretar situação de emergência ainda nesta semana devido à forte chuva registrada com a passagem do ciclone extratropical entre terça-feira (9) e quarta-feira (10).

Segundo levantamento da Defesa Civil Estadual, até as 23h de terça, o volume ultrapassava 280 milímetros. Os dados oficiais atualizados ainda não foram divulgados, mas a estimativa da Defesa Civil é que o volume tenha superado os 300 milímetros durante a madrugada.

A decisão pelo decreto foi definida após reunião entre a prefeitura e a Defesa Civil. Conforme o secretário de Administração, Jonathan Lacerda, o levantamento dos danos segue em andamento, com previsão de conclusão nos próximos dias.

A princípio, cinco pontes da zona rural foram levadas pela enxurrada, sendo uma delas de concreto. Há também prejuízos expressivos nas lavouras. A Emater realiza uma apuração junto a produtores de tabaco e soja para mensurar as perdas.

— A principal preocupação hoje é o acesso. Muitas regiões e localidades estão prejudicadas porque a água levou pontes. Antes de fazer o decreto, precisamos desse levantamento, com o laudo da Emater e os dados da assistência social — explica Lacerda.