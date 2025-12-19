MP ajuíza ação por dano ambiental contra cooperativa no sul do Estado

Fiscalização apontou descarte de grãos queimados diretamente sobre o solo, sem contenção ou impermeabilização. Corpo de Bombeiros de Jaguarão / Divulgação

O Ministério Público (MP) ajuizou uma ação civil pública por dano ambiental contra a Cotribá, cooperativa agropecuária com unidade em Arroio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. Segundo o órgão, resíduos resultantes de incêndios em silos de soja, registrados em julho e outubro deste ano, teriam sido descartados de forma irregular pela empresa.

De acordo com a promotora de Justiça Cristiane Maria Scholl Levien, além do descarte inadequado de material deteriorado, outras irregularidades foram identificadas a partir de fiscalização realizada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Na ação, o MP pede a condenação da cooperativa por dano ambiental e o pagamento de indenização estimada em cerca de R$ 100 mil. Conforme o órgão, os prejuízos ambientais causados na região são considerados irreversíveis.

Leia Mais Após incêndio de grandes proporções em silo no RS, empresa é autuada por crime ambiental no descarte de destroços

O processo agora segue para análise do Poder Judiciário. A Cotribá foi procurada pela reportagem de GZH Zona Sul e afirmou que não havia sido notificada até o momento.

Leia Mais Incêndio atinge silo de empresa de grãos na BR-116, em Arroio Grande

Autuação após incêndio

Após o primeiro incêndio, ocorrido em julho, a Brigada Militar, por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (3ª Cipam), recebeu denúncia de que resíduos do sinistro estavam sendo descartados de forma irregular. Uma fiscalização foi realizada no local.

Durante a vistoria, foram identificados indícios de poluição ambiental na área onde os destroços do incêndio foram despejados. Conforme a Brigada Militar, grãos queimados foram descartados diretamente sobre o solo, sem qualquer tipo de contenção física ou impermeabilização, o que teria gerado chorume e provocado sua infiltração no terreno.

Leia Mais Novo foco de incêndio atinge silo de soja em Arroio Grande

Ainda segundo a fiscalização, foi constatado que a cooperativa realizava atividades de limpeza, secagem e armazenagem de grãos em uma área de aproximadamente 10 hectares, sem o licenciamento ambiental específico, exigido para empreendimentos com área superior a 2,5 hectares.