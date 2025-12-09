Milhares participam de procissão a Oxum em Rio Grande; veja vídeo

Conforme a organização, cerca de quatro mil pessoas participaram do evento. Divulgação / RDN RECORDS

As ruas do Centro de Rio Grande ficaram tomadas pelo público na noite de segunda-feira (8) durante a procissão em homenagem à orixá Oxum, marcada pelo som dos atabaques, cantos religiosos e fogos de artifício.

O cortejo, que integra o calendário cultural do município, chegou à sua 26ª edição e é organizado pelo Templo Africano de Oxum Brilham. Conforme a organização, cerca de 4 mil pessoas participaram do ato religioso.

Procissão partiu do Templo Africano de Oxum Brilham, localizado no bairro Navegantes. Divulgação / RDN RECORDS

Entre elas estava Débora Silveira, 58 anos, devota de Oxum desde a infância. Ela participa da procissão todos os anos e define o ritual como momento de renovação espiritual e de reafirmação de sua ancestralidade. Nesta edição, ela estava acompanhada da mãe e da sobrinha de nove anos, que vivenciou o evento pela primeira vez.

O percurso incluiu as ruas Acácia Rio-Grandense, Valporto, Apeles Porto Alegre, Salgado Filho, Benjamin Constant, Marechal Floriano, Andrade e General Osório, com contorno no Mercado Público e parada no Largo Barbosa Coelho.