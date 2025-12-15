Marinha suspende buscas por pescador desaparecido em Rio Grande

A Marinha do Brasil suspendeu, após 15 dias, as buscas pelo pescador Leandro Costa de Farias, de 44 anos, desaparecido em Rio Grande no sul do Estado. A decisão foi confirmada em nota divulgada pela instituição nesta segunda-feira (15).
Segundo a Marinha, não foram encontrados indícios que permitissem a localização do pescador. A instituição afirmou que a suspensão ocorreu devido à exaustão das áreas de busca previamente delimitadas e à ausência de novas informações que indicassem o paradeiro de Leandro. A nota destaca ainda que, caso surjam dados relevantes, as operações poderão ser retomadas.
Apesar da suspensão por parte da Marinha, o Corpo de Bombeiros segue com as buscas na manhã desta segunda-feira. As equipes concentram os trabalhos na região do canal de acesso ao Porto de Rio Grande e na orla da Praia do Cassino.
Leandro Costa de Farias desapareceu na noite de 29 de novembro. O último contato com um familiar ocorreu por volta das 20h20. Cerca de uma hora depois, a embarcação utilizada pelo pescador foi encontrada à deriva nas proximidades do canal do porto, com os motores ligados, luzes acesas e sem nenhum tripulante a bordo.