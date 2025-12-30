Laranjal tem ciclofaixa revitalizada e calçadão com novas regras

Circulação de bicicletas passa a ser restrita às áreas sinalizadas. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A Prefeitura de Pelotas iniciou na segunda-feira (29) a revitalização da ciclofaixa da Avenida Antônio Augusto Assumpção, na orla da Praia do Laranjal. A ação ocorre em um dos trechos mais movimentados da região e inclui nova pintura da sinalização viária, reforço de lombadas e faixas de pedestres ao longo da via.

Os trabalhos começaram nas proximidades do centro comercial Mar de Dentro e seguem em direção ao trapiche. A intervenção é coordenada pela Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) e ocorre em meio ao aumento do fluxo de pedestres e ciclistas característico do período de verão.

Além da revitalização da ciclofaixa, a Prefeitura também iniciou a instalação de placas de sinalização vertical que proíbem o tráfego de bicicletas no calçadão da praia, conforme determina a Lei Municipal nº 7.450/2025. A medida tem como objetivo proteger pedestres e organizar o uso dos espaços públicos.

A ciclofaixa da Avenida Antônio Augusto Assumpção é uma das principais rotas cicloviárias da cidade, utilizada tanto por moradores quanto por visitantes. Com a intensificação do movimento durante a temporada de veraneio, a administração municipal avalia que a manutenção da sinalização e o cumprimento das regras de circulação são essenciais para reduzir riscos de acidentes.