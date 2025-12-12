Kleiton e Kledir comandarão a virada do ano no Laranjal em Pelotas

Dupla será a atração principal de celebração. Rodrigo Lopes / Divulgação

A prefeitura de Pelotas confirmou a realização da festa de Réveillon 2026 na praia do Laranjal. A dupla Kleiton & Kledir será a principal atração da noite da virada. O evento, que até então não tinha definição oficial, será viabilizado com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 400 mil, destinada pelo deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB), e a organização será realizada em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

A programação está prevista para começar às 17h de 31 de dezembro e seguir até as primeiras horas de 1º de janeiro, com expectativa de público de cerca de 40 mil pessoas. A proposta é valorizar artistas locais, e não haverá queima de fogos.

O palco será montado na faixa de areia do Laranjal, no mesmo ponto utilizado em edições anteriores, nas proximidades da Avenida Rio Grande do Sul. A estrutura contará com palco de 15 metros por 10 metros, cobertura de 12 metros por 12 metros, um telão principal de 7 metros por 4 metros ao fundo e dois telões laterais de 4 metros por 2 metros.

Também estão previstas área acessível para pessoas com deficiência, com passarela adaptada, banheiros químicos, além de tendas específicas para as áreas da Saúde e da Segurança. O valor da emenda será destinado ao pagamento da estrutura, dos serviços e dos cachês dos músicos.

A organização da festa foi conduzida por um grupo de trabalho formado pelo gabinete da vice-prefeita Daniela Brizolara e pela Secretaria de Cultura (Secult).

No início do mês, reportagem de GZH apontou um desencontro de versões entre a prefeitura e o deputado Daniel Trzeciak sobre a realização do evento. À época, o parlamentar afirmou que havia colocado a emenda à disposição ainda no início do ano, mas que o Executivo não demonstrou interesse naquele momento. Já a prefeitura informou que não tinha definição sobre a festa, mas que havia manifestado interesse nos recursos. As duas últimas edições do Réveillon no Laranjal, ainda na gestão da ex-prefeita Paula Mascarenhas (PSDB), também foram realizadas com apoio de emendas parlamentares.

Programação musical