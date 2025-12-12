Geral

Réveillon
Notícia

Kleiton e Kledir comandarão a virada do ano no Laranjal em Pelotas

Festa foi confirmada pela prefeitura após período de indefinição e será viabilizada por emenda parlamentar de R$ 400 mil; programação começa às 17h e não terá queima de fogos

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS