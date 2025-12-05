Geral

Homenagem 
Notícia

Prêmio 300 Onças celebra 20 anos da Casa de Simões e homenageia Vitor Ramil, Unimed e irmãos Ruivo

Instituto João Simões Lopes Neto realiza cerimônia nesta sexta-feira com anúncio da nova diretoria e entrega da honraria criada para valorizar a preservação do legado do escritor pelotense

Frederico Feijó

