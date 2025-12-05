Prêmio 300 Onças celebra 20 anos da Casa de Simões e homenageia Vitor Ramil, Unimed e irmãos Ruivo

Honraria reconhece personalidades e entidades que contribuem para a preservação, difusão e valorização do legado do escritor pelotense. Divulgação / Instituto João Simões Lopes Neto

O Instituto João Simões Lopes Neto promove, nesta sexta-feira (5), a cerimônia de entrega do Prêmio 300 Onças 2025. A partir das 19h, a sede da instituição recebe sócios e convidados para a homenagem anual, que também marcará o anúncio da nova diretoria. O evento celebra ainda os 20 anos da reforma completa da Casa de João Simões Lopes Neto, inaugurada como Instituto em 2005.

Criada em 2005, a honraria reconhece personalidades e entidades que contribuem para a preservação, difusão e valorização do legado do escritor pelotense. O nome do prêmio remete ao conto Trezentas Onças, em que o protagonista perde moedas de ouro que representavam toda sua renda — metáfora que simboliza o valor cultural que a distinção carrega.

Homenageados de 2025

Neste ano, recebem o prêmio os irmãos Ruivo, da Biscoitos Zezé; a Unimed Pelotas; e o cantor e compositor Vitor Ramil.

Para José Francisco Ruivo, um dos proprietários da Biscoitos Zezé, a homenagem reforça a ligação da marca com a cultura regional:

— Não podia ser diferente. A gente se sente honrado, tanto pela importância do Instituto, que faz um bom trabalho há 20 anos, quanto pelo reconhecimento ao nosso apoio à cultura — afirma.

A Unimed Pelotas, apoiadora histórica das ações culturais do Instituto, será representada pelo diretor de Mercado e Marketing, dr. Homero Bruno Klauck.

Instituto completa duas décadas como espaço cultural

A celebração inclui ainda um marco simbólico: duas décadas da reforma da casa onde João Simões Lopes Neto viveu por cerca de dez anos. Tombada como patrimônio cultural do Estado desde 1999, a residência localizada na rua Dom Pedro II, nº 810, passou a abrigar oficialmente o Instituto em 2005.