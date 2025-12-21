Geral

Folia
Notícia

Inscrições para comércio ambulante nos ensaios de Carnaval do Cassino começam na segunda-feira

Inscrições vão até 6 de janeiro e pontos serão distribuídos conforme edital; sorteio acontece em 7 de janeiro

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS