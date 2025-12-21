Inscrições para comércio ambulante nos ensaios de Carnaval do Cassino começam na segunda-feira

Ensaios ocorrerão às sextas-feiras, sábados e domingos, das 20h à meia-noite, entre 9 de janeiro e 8 de fevereiro. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

A partir desta segunda-feira (22), estarão abertas as inscrições para o comércio ambulante durante os ensaios de carnaval do Cassino. O prazo segue até o dia 6 de janeiro.

O processo é regulamentado pela Secretaria de Município do Cassino (SMC), responsável pela elaboração do edital de chamamento que define as condições e modalidades de atuação. Os ensaios ocorrerão às sextas, sábados e domingos, das 20h à meia-noite, entre 9 de janeiro e 8 de fevereiro.

Leia Mais Pelotas escolhe nova corte do Carnaval em noite de festa no Largo do Mercado

Conforme o edital, o comércio só poderá ser realizado nos pontos autorizados, utilizando tenda gazebo de 3x3 metros e sistema de refrigeração adequado. Também é obrigatório manter higiene, lixeiras para resíduos recicláveis e não recicláveis, mangueiras de gás em bom estado e seguir normas de segurança e sanitárias definidas pela Prefeitura e Corpo de Bombeiros.

Além disso, algumas restrições foram estabelecidas: será proibido o uso de carvão, recipientes de vidro, amplificação de som, food trucks, trailers e estruturas similares. As carrocinhas deverão ser recolhidas após cada dia de trabalho, não podendo permanecer no espaço público (Acesse o edital na íntegra).

Pontos de comércio e valores

Os pontos de venda serão distribuídos em locais de grande movimento durante os ensaios:

Em frente ao Colégio Estadual Silva Gama (Rua Itaqui) : 1 ponto para livre concorrência, 1 ponto para o bloco carnavalesco e 1 ponto para a Associação de Vendedores Ambulantes de Rio Grande. Valor: 20 URMs.

: 1 ponto para livre concorrência, 1 ponto para o bloco carnavalesco e 1 ponto para a Associação de Vendedores Ambulantes de Rio Grande. Valor: 20 URMs. Avenida Rio Grande, em frente ao Chapéu de Palha : 3 pontos para livre concorrência, 1 ponto para bloco e 1 ponto para a associação. Valor: 30 URMs.

: 3 pontos para livre concorrência, 1 ponto para bloco e 1 ponto para a associação. Valor: 30 URMs. Avenida Rio Grande, em frente ao Hotel Atlântico : 5 pontos para livre concorrência, 2 para a associação e 1 para bloco. Valor: 30 URMs.

: 5 pontos para livre concorrência, 2 para a associação e 1 para bloco. Valor: 30 URMs. Campo do Praião: 3 pontos para livre concorrência, 1 para bloco e 1 para associação. Ensaios somente às quartas-feiras. Valor: 20 URMs.

Caso o número de inscrições ultrapasse o número de vagas, a seleção será realizada por sorteio público, agendado para 7 de janeiro de 2026, às 14h, na Secretaria de Município do Cassino. Cada bloco carnavalesco terá direito a um ponto exclusivo, isento de sorteio, mediante identificação do bloco.

Documentos obrigatórios

No momento da inscrição, os interessados devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e foto do equipamento utilizado.