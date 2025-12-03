Incêndio destrói casa de madeira na Quarta Secção da Barra, em Rio Grande

Incêndio começou com um carregador de celular. Laura Cosme / Grupo RBS

Uma casa de madeira foi totalmente consumida por um incêndio na tarde desta quarta-feira (3), na rua 11 Projetada, na 4ª Secção da Barra do Rio Grande, próxima aos trilhos das Vagonetas. Ninguém ficou ferido.

O terreno havia sido adquirido há cerca de um mês por Ezequias Silva, natural de Sergipe, que chegou ao município para trabalhar. Além de Ezequias, a esposa, que está esperando um bebê, também morava na residência.

Na residência estavam diversos móveis, todos destruídos pelas chamas.

— Eu coloquei o celular para carregar e fui para a rua. Quando vi, começou a sair faísca e as chamas começaram a tomar conta. Agora vou ter que refazer minha vida, fazia um mês que estava morando aqui — relata.

Ainda conforme o morador, a rede elétrica do local não era regularizada. O incêndio teve início por volta das 12h30min, momento em que vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros. Duas guarnições atenderam à ocorrência e, após conter as chamas, trabalham agora no rescaldo.