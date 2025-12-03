Incêndio destrói estacionamento na Avenida 25 de Julho, em Pelotas; veja vídeo

Um incêndio destruiu o prédio onde funciona um estacionamento e uma lavagem de veículos no bairro Três Vendas, em Pelotas, na noite desta quarta-feira (3). Os bombeiros combateram as chamas, que começaram por volta das 18h40min.

O estacionamento fica na Avenida 25 de Julho, próximo à Avenida Fernando Osório, uma das mais movimentadas da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há feridos e apenas um veículo foi atingido.

— Devia ter cerca de 15 carros, um só pegou fogo, o restante deu para salvar — afirma o sargento Gerson Furtado.

Segundo ele, cerca de 30 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas.

As causas do incêndio serão investigadas.