Incêndio atinge casa no bairro Areal, em Pelotas

Um incêndio destruiu parte de uma casa na rua Juvenal Muller, no bairro Areal, em Pelotas. Uma moradora de 56 anos teve ferimentos nas mãos e pernas e foi atendida pelo Samu. Um cachorro também ficou ferido.
Conforme informações preliminares, a mulher estava na casa com o neto, que foi quem pediu socorro - o menino não ficou ferido.
A parte da casa que foi consumida pelas chamas era de madeira. Aos fundos, uma construção de alvenaria também foi atingida.
Segundo testemunhas, as chamas teriam começado por um curto circuito em um ventilador.