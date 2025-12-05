Incêndio atinge casa no bairro Areal, em Pelotas

Parte de madeira da casa foi consumida pelas chamas. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um incêndio destruiu parte de uma casa na rua Juvenal Muller, no bairro Areal, em Pelotas. Uma moradora de 56 anos teve ferimentos nas mãos e pernas e foi atendida pelo Samu. Um cachorro também ficou ferido.

Conforme informações preliminares, a mulher estava na casa com o neto, que foi quem pediu socorro - o menino não ficou ferido.

A parte da casa que foi consumida pelas chamas era de madeira. Aos fundos, uma construção de alvenaria também foi atingida.