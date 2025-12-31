Incêndio atinge área de vegetação no limite entre Santa Vitória do Palmar e Chuí

As chamas tiveram início por volta das 15h30min de terça-feira. Divulgação / Defesa Civil do Chuí

Um incêndio atingiu uma área de 45 hectares de mata silvestre no limite entre os municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí, no extremo sul do Rio Grande do Sul.

Conforme informações da Defesa Civil local, as chamas tiveram início por volta das 15h30min de terça-feira (30), na Barra do Chuí e nas localidades de Alvorada e Maravilhas.

O fogo provocou a destruição de seis casas. Apesar dos prejuízos materiais, não houve vítimas.

Leia Mais Explosão durante incêndio em mercado deixa bombeiros feridos em Santana do Livramento; veja vídeo

Após cerca de 12 horas de combate, o incêndio foi controlado na madrugada desta quarta-feira (31), por volta das 3h. Foram utilizadas máquinas retroescavadeira e motoniveladora corta fogos para extinguir os focos.