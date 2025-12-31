Incêndio atinge área de vegetação no limite entre Santa Vitória do Palmar e Chuí

Um incêndio atingiu uma área de 45 hectares de mata silvestre no limite entre os municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí, no extremo sul do Rio Grande do Sul.
Conforme informações da Defesa Civil local, as chamas tiveram início por volta das 15h30min de terça-feira (30), na Barra do Chuí e nas localidades de Alvorada e Maravilhas.
O fogo provocou a destruição de seis casas. Apesar dos prejuízos materiais, não houve vítimas.
Após cerca de 12 horas de combate, o incêndio foi controlado na madrugada desta quarta-feira (31), por volta das 3h. Foram utilizadas máquinas retroescavadeira e motoniveladora corta fogos para extinguir os focos.
Ainda conforme a Defesa Civil, a área afetada é composta por terrenos particulares e que a causa do incêndio ainda é desconhecida.