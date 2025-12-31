Geral

45 hectares
Incêndio atinge área de vegetação no limite entre Santa Vitória do Palmar e Chuí

Fogo, que atingiu a região da Barra do Chuí, destruiu seis casas e foi controlado após 12 horas de combate às chamas

Laura Cosme

