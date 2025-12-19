Incêndio atinge área de vegetação na Rua Saturnino de Brito, em Rio Grande

Chamas foram inicialmente controladas. Laura Cosme / Grupo RBS

Um incêndio atingiu um campo localizado na Rua Saturnino de Brito, nas proximidades do Praça Shopping, em Rio Grande, por volta das 10h30 da manhã desta sexta-feira (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas do fogo estão relacionadas ao descarte irregular de lixo por moradores próximos, aliado às altas temperaturas e à vegetação seca, situação que, segundo a corporação, é recorrente.

As chamas foram inicialmente controladas pelos bombeiros do próprio shopping e, posteriormente, com o apoio dos bombeiros da cidade.