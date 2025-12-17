Geral

Presépio danificado
Imagem do menino Jesus é vandalizada em decoração natalina no sul do RS: "Feriram a fé", diz artesã

Escultura de gesso havia sido restaurada por duas artistas plásticas para as comemorações de Natal em São Lourenço do Sul

Vinicius Coimbra

