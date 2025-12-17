Uma imagem do menino Jesus que integra um presépio foi vandalizada em São Lourenço do Sul, no sul do Estado. A representação foi colocada como parte de uma decoração natalina feita pela prefeitura na Praça Central Dedê Serpa, a principal da cidade.

Segundo a administração pública, o item, de gesso e com 25 centímetros de comprimento, sumiu no sábado (13) e foi encontrado quebrado na segunda-feira (15), em um chafariz a poucos metros do local onde havia sido instalado. Danos nos pés, mãos e cabeça da escultura foram causados pelo ato.

— É uma decoração que fizemos com muito carinho na praça e é triste ver isso acontecer. Foi um desrespeito com a religião — disse Jorge Antônio Soares, coordenador de cultura da prefeitura de São Lourenço do Sul.

O presépio é colocado há décadas pela prefeitura na praça para o Natal. Neste ano, as artistas plásticas Liliane Brauner e Cleonice Ávila reconstruíram as imagens, que apresentavam defeitos estruturais e pintura desgastada.

Elas usaram ferro, papel machê, gesso e tinta na restauração, que foi custeada pela dupla e realizada nas horas vagas.

Liliane Brauner (à esquerda) e Cleonice Ávila foram as responsáveis pela restauração. Cleonice Ávila / Arquivo pessoal

— Devolvemos o presépio lindo e perfeito. Feriram a fé, a união, o respeito e o amor que esta pequena escultura representa. Estamos nos sentindo desrespeitados com o vandalismo ao patrimônio público e aos valores culturais e religiosos da nossa comunidade — disse Cleonice Ávila.

As outras seis reproduções que fazem parte do presépio – Maria, José, um pastor e os três Reis Magos – não foram danificadas nem tiradas do lugar.

— Esse vandalismo representa destruir um símbolo cristão e cultural. É algo que nos magoou muito — acrescentou a artista.